"كوت ديفوار في المقدمة وجنوب أفريقيا تتذيل".. القيمة التسويقية لمنتخبات نصف نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - تفصلنا ساعات قليلة عن انطلاق منافسات دور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بمواجهتين الأولى تجمع بين نيجيريا وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءً، والثانية بين منتخب كوت ديفوار ومنتخب الكونغو الديمقراطية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية القيمة التسويقية، لكل منتخب من منتخبات الدور نصف النهائي بالبطولة.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، فإن المنتخب الإيفواري يعتلي قائمة أعلى منتخبات الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا، من حيث القيمة التسويقية بقيمة 334.58 مليون يورو، ويعد عثمان ديوماندي هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقة في المنتخب الإيفواري بقيمة 40 مليون يورو.

ويأتي منتخب نيجيريا في المركز الثاني، من حيث القيمة التسويقية بين منتخبات الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا، بقيمة 332 مليون يورو، ويتصدر مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمين قائمة أعلى اللاعبين في منتخب نيجيريا من حيت القيمة التسويقية بقيمة 110 مليون يورو، ويعد هو أعلى لاعبي منتخبات الدور نصف النهائي من حيث القيمة التسويقية.

وجاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث بالقائمة، بقيمة تسويقية وصلت إلى 111.20 مليون يورو، ويعد لاعب برينتفورد الإنجليزي يوان ويسا هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية بالمنتخب الكونغولي، بقيمة 25 مليون يورو.

وتذيل المنتخب الجنوب أفريقي القائمة بقيمة تسويقية وصلت إلى 23.3 مليون يورو فقط، ويتصدر نجم وسط صنداونز الجنوب أفريقي موكوينا قائمة أعلى لاعبي منتخب جنوب أفريقيا من حيث القيمة التسويقية ب 2.20 مليون يورو.