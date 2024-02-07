"التكتيك يشكل 10% من كرة القدم".. أيمن عبد العزيز يعلق على أداء منتخب مصر فى أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق أيمن عبد العزيز المدرب السابق للمنتخب المصري، على أسلوب لعب المنتخب خلال منافسات بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والذي ودع خلالها المنتخب المصري البطولة مبكراً.

وتحدث عبد العزيز عبر قناة "إم بي سي مصر" قائلاً: "يوجد عمود فقرى للمنتخب ومن ركائزه خط الدفاع، لذا لم يتمكن ياسر إبراهيم من المشاركة مع المنتخب في البطولة، وكان لدي ثقة كبيرة أن المنتخب سيتحسن أدائه في المباريات المقبلة".

وأضاف: "لا يوجد مهاجم رقم 2 و3 في المنتخب بعد مصطفى محمد، فهو المهاجم رقم واحد في المنتخب الوطني".

وتابع: " الخطط في كرة القدم لا تشكل سوى %10، ولا يوجد في الكرة خطط وتكتيك كما يتحدث الناس".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن منذ أيام قليلة، توجيه الشكر للجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا.