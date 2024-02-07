" تاو أمام أوسيمين".. التشكيل الرسمي لمباراة نيجيريا أمام جنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي المنتخب النيجيري نظيره منتخب جنوب أفريقيا، ضمن منافسات دور النصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام" بكوت ديفوار.

ويدخل المنتخب النيجيري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

خط الدفاع: ويليم ايكونج، سيمي أجاي، كالفن باسي، أولا أينا.

خط الوسط: فرانك أونيكا، برايت أوساي، أليكس أيوبي.

خط الهجوم: لوكمان، موسيس سيمون، أوسيمين.

وجاء تشكيل المنتخب الجنوب أفريقي كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: كيكانا، كسولو، موتوبي مفالا، موديبا.

خط الوسط: موكوينا، سيفيفلو سيتول، زواني.

خط الهجوم: خوليسيو موداو، بيرسي تاو، ماكجوبا.