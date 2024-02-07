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كريم كحلة يحصد 3 ذهبيات ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال المؤهلة للأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - انتزع  كريم كحلة لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال في وزن89  كجم  3 ميداليات  ذهبية  لمنافسات الخطف و النظر و المجموع ببطولة إفريقيا المقامة في مدينة الإسماعيلية وتستمر حتى 10 فبراير الجاري . 

 

ومن جانبه أكد علاء حسن المدير الفنى للمنتخب على تواجد اللاعب فى المركز الثالث  لوزنه فى الترتيب  ليضمن  التأهل للأولمبياد . 

 

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

 

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

 

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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