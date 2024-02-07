شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يؤجل البت فى عروض بيع مابولولو لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو نادي الاتحاد السكندري مناقشة أية عروض تخص الأنجولي جوب مابولولو مهاجم زعيم الثغر إلى نهاية الموسم الحالي، بعد غلق باب الانتقالات الشتوية في مصر وصعوبة تعويض اللاعب بمهاجم أجنبي جديد في الفترة المقبلة.

وتألق مابولولو رفقة منتخب أنجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا وقاده نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة قبل أن يودعها بعد الهزيمة من نيجيريا، وقاده تألقه بالبطولة القارية إلى لفت أنظار العديد من الأندية الخارجية بضم مهاجم زعيم الثغر.

وسبق وكشف محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عن اهتمام أندية خليجية وتركية وليبية بالتعاقد مع مابولولو في الفترة الماضية، ولكنها مجرد عروض شفوية ولم ترتق إلى درجة العروض الرسمية.

ويتمسك طارق العشري المدير الفني للاتحاد ببقاء مابولولو حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل الحاجة الماسة إلى جهوده في مباريات الدوري وكأس مصر، ويشترط توفير بديل مميز للموافقة على بيعه.

ونجح نادي الاتحاد في تجديد عقد مابولولو قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا، بعدما تألق رفقة زعيم الثغر وأصبح هداف الفريق في آخر موسمين.