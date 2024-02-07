شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية : تم إخطار الأندية باللجوء لضربات الترجيح مباشرة قبل مباريات الأدوار النهائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه تم اخطار الأندية بإقامة مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي ، باللجوء لضربات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل .

أضاف مسئولو رابطة الأندية أن شروط المسابقة ليست إجبارية و يتم التعديل فيها بشكل طبيعي بشرط إخطار الأندية قبلها بوقت كاف ، وأنه تم تعديل مجموعات بطولة رابطة الأندية بعد اعتذار الأهلي و الزمالك عن المشاركة وتم إخطار الأندية بذلك خلال مراسم سحب القرعة وإرسال خطابات للأندية بشروط المسابقة و جميع الأندية وافقت على الشروط و لم يكن هناك أي اعتراضات لأنه تم إخطار الأندية بالشروط قبلها بوقت كافي.