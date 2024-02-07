منتخب مصر للباراتايكوندو يصل إلى السنغال للمشاركة في التصفيات الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة المنتخب المصري للباراتايكوندو إلى العاصمة السنغالية داكار، للمشاركة في منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، خلال الفترة من 7 وحتى 11 فبراير الجاري.

يترأس بعثة المنتخب المصري في السنغال، المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بالإضافة إلى حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب الباراتايكوندو.

تضم قائمة اللاعبين: عبد الرحمن إسماعيل، عبد الرحمن فرج، وليد عبد النبي، ومريم حافظ، ويقود المنتخب فنيًا الدكتور إسماعيل مهران.

يذكر أن سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو تأهلت إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، بعد ما حصدت الميدالية الفضية في منافسات وزن 52 كجم ببطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وتأهلت البطلة المصرية إلى بارالمبياد باريس كأول فتاة مصرية عربية إفريقية تتأهل دون انتظار التصفيات الأفريقية، ويعد هذا التأهل الثاني لها على التوالي بعد طوكيو 2020.