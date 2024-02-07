رسمياً.. مودرن فيوتشر يوجه الشكر لـ حسام حسن بعد توليه مسؤولية المنتخب

ويعلن مسئولو نادى مودرن فيوتشر عن تولى تامر مصطفى القيادة الفنية للفريق خلال الساعات القليلة المقبلة عقب الاتفاق على كافة الأمور التعاقدية وأعضاء الجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يقود تامر مصطفى أول تدريب له للفريق غدا الخميس استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويأتى تولى تامر مصطفى قيادة فريق مودرن فيوتشر خلفا لحسام حسن الذى رحل عن تدريب الفريق عقب تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وكان مودرن فيوتشر قد نجح فى ضم 8 صفقات شتوية، بعد غلق باب القيد الشتوى، وذلك لدعم صفوف الفريق بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولى.

صفقات مودرن فيوتشر الثمانية جاءت كالتالي: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

بينما وافق مودرن فيوتشر على رحيل ناصر ماهر إلى نادى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلي، وعمر السعيد إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع أيمن الصفاقسي، ورحيل بيلو بابا توندي وإعارة محمد عبد السلام إلى طلائع الجيش.