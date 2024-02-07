شكرا لقرائتكم خبر عن التوأم يجهز لانطلاقة المشوار مع المنتخب بالترتيب للدورة الودية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماع تنسيقي مع إبراهيم حسن مدير المنتخب في حضور اللواء حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا عضوى المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ووليد بدر مدير إداري المنتخب.

وجاء ذلك للتنسيق لمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 إلى 26، والذي يقام بالإمارات ويشهد مشاركة منتخب مصر في دورة ودية تضم كرواتيا و تونس و نيوزيلندا.

تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن .

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي انعقد أمس الثلاثاء، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب المصري الأول، خلفًا للمدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، كما قرر المجلس تعيين إبراهيم حسن مديرا للمنتخب.