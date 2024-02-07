خاص| سامي الشيشيني.. تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب خطوة متأخرة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سامي الشيشيني نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، عن قرار تعيين المدرب الوطني حسام حسن مديرًا فنيًا للفراعنة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج والخروج من أمم أفريقيا علي يد الكونغو من دور الـ16.

وقال الشيشيني في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: قرار تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب خطوة متأخرة، حيث سبق له تدريب العديد من الأندية الكبيرة مثل الزمالك والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، بجانب تولية القيادة الفنية لمنتخب الأردن سابقًا".

وأكمل: " من الطبيعي أن يتم تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، نظرًا لخبراته التدريبية الكبيرة، سواء علي مستوي تدريب الأندية أو المنتخبات".

وتابع سامي الشيشيني تصريحاته: " عصبية حسام حسن التي أشتهر بها، أعطت إنطباع لدي البعض أنه قد يكون أزمة في تعامله مع لاعبي المنتخب، ولكن بالتأكيد أن هذا الطبع لم يعد موجود الأن".

وأختتم: " حسان حسن لن يحتك باللاعبين كثيرًا مع المنتخب علي غرار تدريب الأندية، وسيكون تعامله مع لاعبين كبار ونجوم في أنديتهم، وبالتالي سيكون لديه فن التعامل مع اللاعبين الكبار".