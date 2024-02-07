ياسر رشاد - القاهرة - كشف إيميرسي فاي، المدير الفني المؤقت لمنتخب كوت ديفوار، عن التشكيل الرسمي للصدام الكروي المرتقب لمواجهة الكونغو الديمقراطية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

تشكيل كوت ديفوار الرسمي لمواجهة الكونغو بنصف نهائي أمم أفريقيا

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: ويلفريد سينجو، ويلي بولي، إيفان نديكا، جيسلان كونان.

وسط الملعب: سيكو فوفانا، ميشيل سيري، فرانك كيسيه.

الهجوم: ماكس جراديل، سيباستيان هالير، سيمون أدينجرا.

وتنطلق أحداث المواجهة المصيرية بين الكونغو وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة مساء، على ملعب الحسن واتارا.

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى مباراة نصف النهائي، عقب التغلب على نظيره مالي، بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة من الأشواط الإضافية؛ حيث انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما سجلوا هدف الفوز في الدقيقة 122 من الشوط الإضافي الثاني.

فيما حجز منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بعدما حقق أول فوز له في النسخة الحالية من المنافسة على حساب نظيره الغيني، بنتيجة 3-1، ليتأهل «الفهود» للمرة الخامسة في تاريخه إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.