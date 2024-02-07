حكاية نهائيين عربيين خالصين.. ثالث نهائي عربي خالص لكأس أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية لكأس أسيا بفوزه على منتخب ايران بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليضرب المنتخب العنابي موعدا في نهائي كأس آسيا مع المنتخب الأردني في نهائي عربي - عربي للعرس الآسيوي.

نهائي نشامي الاردن مع العنابي القطري سيكون هو ثالث نهائي عربي - عربي لكأس اسيا بعد غياب طويل منذ عام ٢٠٠٧ .

النهائي العربي الخالص الاول لكأس اسيا كان عام ١٩٩٦ عندما احتضنت دولة الإمارات العربية المتحدة كأس آسيا ونجح خلالها المنتخب الإماراتي المستضيف بقيادة نجوم التسعينات عدنان الطلياني واسماعيل مطر في الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه كل من الكويت و كوريا الجنوبية واندونيسيا ثم التقي المنتخب الإماراتي بمنتخب العراق في الدور ربع النهائي وفاز منتخب الإمارات بهدف مقابل لاشىء بعد وقتين اضافيين ثم عاد منتخب الإمارات لمواجهة الكويت في الدور نصف النهائي وفاز منتخب الإمارات مجددا بهدف دون رد ليتأهل الابيض الإماراتي إلى المباراة النهائية .

على الجانب الاخر شق المنتخب السعودي بقيادة نجومه عبد الله الدعيع و سعيد العويران وفؤاد أنور طريقهم نحو المباراة النهائية عبر التأهل ثانيا في المجموعة الثانية خلف إيران وامام كل من العراق وتايلاند وفي الدور ربع النهائي تخطى الأخضر منتخب الصين بالفوز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ثم في الدور نصف النهائي نجح منتخب السعودية في الصعود للمباراة النهائية للبطولة الرابعة على التوالي بالفوز على منتخب ايران بركلات الترجيح ٤ / ١ .

النهائي العربي الخالص الثاني كان عام ٢٠٠٧ في العاصمة الاندونيسية جاكرتا بين منتخب المملكة العربية السعودية والمنتخب العراقي وانتهى بفوز المنتخب العراقي بهدف نظيف لسفاح المنتخب العراقي يونس محمود .

المنتخب العراقي تصدر المجموعة الأولى في الدور الأول امام أستراليا و تايلاند وسلطنة عمان ثم في الدور ربع النهائي تغلب منتخب اسود الرافدين على منتخب فيتنام بهدفين دون رد ثم كان التأهل الى المباراة النهائية بالفوز على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح ٤ / ٣ بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

اما منتخب المملكة العربية السعودية فقد تصدرت المجموعة الرابعة على حساب كوريا الجنوبية والبحرين و إندونيسيا ثم كان تأهل منتخب السعودية إلى نصف النهائي على حساب منتخب أوزبكستان بالفوز بهدفين مقابل هدف ثم الفوز في مباراة الدور نصف النهائي على منتخب اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ثالث نهائي عربي خالص سيكون مساء السبت المقبل على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة فمن سيكون صاحب اللقب .