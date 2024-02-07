كأس أمم إفريقيا.. - نيجيريا تتخطى جنوب إفريقيا بركلات الترجيح وتبلغ النهائي

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل المنتخب النيجيري إلى نهائي كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 توتال إنيرجيز بفوزه على المنتخب الجنوب إفريقي بركلات الترجيح (4-2) بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1) مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام في مدينة بواكي.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونغ هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.



وقبل ثوانٍ من النهاية، ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفاً للنيجيري فيكتور أوسيمن، أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، واحتسب بدلاً من ذلك ركلة جزاء لجنوب إفريقيا سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي لتحسم نيجيريا الفوز عبر ركلات الترجيح بنتيجة (4-2).

