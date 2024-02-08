شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد المشاركة الأولى لعمر كمال فى مباريات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم عمر كمال لاعب الأهلي الجديد في تدريبات فريقه الجماعية بدءا من أمس الثلاثاء مع باقي اللاعبين الدوليين، بعدما حصل على فترة راحة سلبية أسوة باقي اللاعبين الدوليين الذين تواجدوا مع منتخب مصر خلال المشاركة في أمم أفريقيا.

ويواصل عمر كمال التحضير لمشاركته الأولى بقميص الأهلي في الدوري، في ظل عدم مشاركة اللاعب مع فريقه في مباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، نظرا لسابق مشاركته مع فريقه السابق مودرن فيوتشر في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الـ13 من عمر الدوري، وهو الموعد المبدئي المحدد من اتحاد الكرة لخوض المنافسات.

وقد تكون مباراة طلائع الجيش هي الظهور الأول لعمر كمال مع الأهلي، في تجربته الجديدة مع نادي القرن الأفريقي.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء.

واستثنى مارسيل كولر المدير الفني، عناصر الفريق الدوليين من الراحة اليوم ليستكملوا البرنامج التدريبي المخصص لهم عقب انتهاء الراحة الخاصة بهم.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.