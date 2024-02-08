شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ"تامر مصطفى" فى مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، على الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة عقب توليه المهمة بشكل رسمي خلفا للمدرب حسام حسن الذى رحل لتدريب منتخب مصر.

وجاء تشكيل الجهاز الأقرب لمعاونة تامر مصطفى كالتالى:

تامر مصطفى .. مدير فنى

علاء ميهوب .. مدير للكرة

رضا الفيداوي .. مدرب عام

محمد صديق .. مدرب مساعد

ومن المقرر أن يقود تامر مصطفى أول تدريب له للفريق غدا الخميس استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويأتى تولى قيادة فريق مودرن فيوتشر خلفا لحسام حسن الذى رحل عن تدريب الفريق عقب تولى القيادة الفنية لمنتخب مصر.

وكان نجح مودرن فيوتشر فى ضم 8 صفقات شتوية، بعد غلق باب القيد الشتوى، وذلك لدعم صفوف الفريق بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولى.

صفقات مودرن فيوتشر الثمانية جاءت كالتالي: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

بينما وافق مودرن فيوتشر على رحيل ناصر ماهر إلى نادى الزمالك، وعمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلي، وعمر السعيد إلى طلائع الجيش، بالإضافة إلى فسخ التعاقد مع أيمن الصفاقسي، ورحيل بيلو بابا توندي وإعارة محمد عبد السلام إلى طلائع الجيش.