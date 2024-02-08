شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة لاعبى مصر إلى 16 ميدالية متنوعة ببطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​واصل فراعنة منتخب مصر لرفع الأثقال حصد الميداليات المتنوعة ببطولة أفريقيا المقامة بمدينة الإسماعيلية حتى 10 فبراير الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد باريس المقبلة، بعد منافسات اليوم والتي شهدت حصد 6 ميداليات ذهبية، ليرتفع عدد رصيد الميداليات المصرية بالبطولة إلى 16 ميدالية.

وحقق كريم كحلة، لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال 89 كجم اليوم الأربعاء، 3 ميداليات ذهبية بمنافسات الخطف والكلين والمجموع ببطولة أفريقيا، وانتزع عبد الرحمن يونس لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال ونادي الفرسان بالفيوم في وزن 81 كجم 3 ميداليات ذهبية بمنافسات الخطف والكلين والمجموع.

وانتهت منافسات اليوم الأول من البطولة الأفريقية لرفع الأثقال للكبار يوم الإثنين الماضي بحصول لاعبي مصر على 9 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين، وأربع فضيات، وثلاث برونزيات.

وحصد عبد الرحمن وحيد ميداليتين ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع، كما حصل على فضية الخطف بوزن 61 كجم بينما حقق اللاعب نور محمد زكي ميداليتين فضيتين في الكلين والنتر والمجموع، وبرونزية الخطف بوزن 61 كجم وتوجت اللاعبة نضال محمد بالميدالية الفضية في منافسات الخطف لوزن 49 كجم، بالإضافة إلى حصولها على برونزيتين في الكلين والنتر والمجموع.

وحصل أمس الثلاثاء أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال للكبار على فضية الكلين والنتر بمنافسات وزن 73 كجم، فى إطار ثانى أيام منافسات بطولة أفريقيا.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى وعبد الرحمن وجيه وعبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة ومحمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.