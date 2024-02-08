آينتراخت فرانكفورت: مشاركة مرموش في أمم إفريقيا أثرت على الفريق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن مشاركة المصري عمر مرموش مع منتخب الفراعنة في كأس إفريقيا، أثرت على أداء الفريق.



وقال تيمو، خلال حوار خاص لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "المنتخب المصري لم يحقق النتائج المرجوة خلال بطولة إفريقيا، وعمر مرموش كان جزء من الفريق وكان يمكن أن يؤدي بشكل أفضل، خاصة وأنه ظهر معنا في النصف الأول من الموسم بشكل مميز".

وأضاف: "آينتراخت فرانكفورت تأثر بالتأكيد بغياب مرموش خلال مشاركته مع منتخب مصر، فهو لاعب هام في الفريق".

وعن عدم سفر مرموش لألمانيا عقب خروج مصر من بطولة إفريقيا، علق: "عمر أصيب بعدوى خطيرة لذلك لم يتمكن من السفر، لكنه تعافى وعاد لتدريبات الفريق".