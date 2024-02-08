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رضا عبد العال: قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات

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ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق بقرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن قرار تعيين حسام حسن لتدريب المنتخب تأخر 5 سنوات وكان يجب أن يحصل على فرصته كاملة بدلاً من تجارب المدربين الأجانب مع منتخب الفراعنة ".

وأضاف:" أتوقع أن يحقق حسام حسن نجاح كبير مع منتخب مصر لأنه يمتلك الطموح في تحقيق الإنجازات والبطولات القارية ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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