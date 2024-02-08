كوت ديفوار تطيح بـ الكونغو الديمقراطية وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

نجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الإطاحة بنظيره الكونغو الديمقراطية من الدور نصف النهائي.

وفاز منتخب كوت ديفوار على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف دون رد، في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب الحسن واتارا.

وسجل هدف سباستيان هالر هدف كوت ديفوار الوحيد في المباراة، فى الدقيقة 65 بمهارة فردية، من كرة عرضية بتسديدة خدعت حارس المرمى وسكنت الشباك.

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وفي السياق ذاته فقد حسم منتخب نيجيريا تأهله إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

وأطاح منتخب نيجيريا بنظيره جنوب إفريقيا بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4/2، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد السلام “بواكي”.

وسيلاقي منتخب كوت ديفوار نظيره نيحيريا في مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.