فرانكفورت يكشف حقيقة عروض آرسنال وتوتنهام لضم مرموش

كشف تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، حقيقة الأنباء المتداولة حول وجود عروض من آرسنال وتوتنهام لضم عمر مرموش.

وكانت انتشرت أنباء حول وجود رغبة من جانب أندية الدوري الإنجليزي، آرسنال وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد، في ضم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وقال تيمو، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج”كورة كل يوم”، إنه لا صحة لما يتردد حول تلقي نادي آينتراخت فرانكفورت عروض رسمية لضم مرموش.

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وتابع المدير الرياضي لـ فرانكفورت:” نعلم أن مرموش جذب الكثير من الأنظار لديه بسبب تسجيله الأهداف وظهوره المميز معنا، لكن لا يوجد أي عرض رسمي”.

وشدد، أنه لا يوجد رغبة لديهم في بيع مرموش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مضيفاً:” هو يؤدي بشكل جيد ولديه شخصية متميزة ولاعب كرة قدم عظيم، لذلك نريد الاحتفاظ به معنا”.

واختتم المدير الرياضي لـ فرانكفورت: “نتائج وأداء منتخب مصر لم يكن كما هو متوقع، لذلك لم نتابع أحد، وبصفة عامة اللاعب المصري محور اهتمامنا نظرًا لما يتميز به من قدرات وموهبته العالية”.