جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.. موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا

تعرف على موعد مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقامة حاليًا في دولة كوت ديفوار، بين منتخبي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية.

وتم تحديد طرفا مباراة المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخبي جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية.

وتعرض منتخب جنوب أفريقيا للهزيمة في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا على يد نيجيريا بركلات الجزاء الترجيحية (4-2).

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فيما فشل منتخب الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، بعد الهزيمة من نظيره كوت ديفوار، بنتيجة (1-0) في نصف النهائي.

موعد مباراة جنوب أفريقيا ضد الكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا

ستقام مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2023، بين منتخبي جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية يوم السبت المقبل، الموافق 10 فبراير الجاري.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت السعودية، على ملعب فيليكس هوفويت بواني.

وتبث مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية.