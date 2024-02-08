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استقبل هدفين فقط.. أرقام منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، عقب الفوز على جنوب أفريقيا في نصف النهائي، بركلات الترجيح 4-2.

وخاض منتخب نيجيريا 6 مباريات في النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حقق 4 انتصارات، وسجل 7 أهداف، واستقبل هدفين، وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات.

وافتتح منتخب نيجيريا البطولة بتعادل مع غينيا الاستوائية 1-1، وفاز في اللقاء الثاني على ساحل العاج بنتيجة 1-0، وفي المباراة الأخيرة من دور المجموعات فاز على غينيا بيساو بنتيجة 1-1.

وحسم المنتخب النيجيري تأهله إلى ربع النهائي، عقب الفوز على الكاميرون بنتيجة 2-0، في دور الـ16، وبعدما فاز على أنجولا في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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