مواجهة نيجيريا وكوت ديفوار.. موعد نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدد أطراف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بفوز منتخب نيجيريا على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-2، وفوز كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0، في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بين نيجيريا وكوت ديفوار، في العاشرة مساء الأحد المقبل 11 فبراير، على الملعب الوطني في العاصمة الإيفوارية أببدجان.

وتنقل قنوات بي إن سبورتس مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ أنها خصصت قناة beIN Sports MAX، لمباريات البطولة، تحت اسم beIN AFCON.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

فيما تأهل منتخب كوت ديفوار إلى النهائي، بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 1-0، في نصف النهائي.

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