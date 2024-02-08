"جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية".. موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحديد طرفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة أمم أفريقيا، والتي ستجمع بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا.

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير الجاري.

وتعرض المنتخب الجنوب أفريقي للهزيمة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح.

وودع منتخب الكونغو البطولة بعد الهزيمة من منتخب كوت ديفوار، بنتيجة هدف واحد دون مقابل.

وتنقل المباراة عبر قناة "bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.