"قاوم السرطان ليقتل الفهود".. هالر بطل موقعة صعود كوت ديفوار لنهائي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

في يوليو 2022، اكتشف سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند ومنتخب كوت ديفوار، إصابته بالسرطان، لينقطع اللاعب عن التدريبات وممارسة كرة القدم، وبعد عامين فقط، يكون سببا في تأهل منتخب الأفيال إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقاد هالر منتخب بلاده كوت ديفوار إلى نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بإحرازه الهدف الوحيد في مباراة الكونغو الديمقراطية، في نصف النهائي.

وبدأت حكاية هاليز، بمغادرته معسكر بروسيا دورتموند بسويسرا، في يوليو 2022، بسبب اكتشافه ورم في الخصية، ليجري بعدها عدة جراحات ويخضع للكيماوي.

وتمكن اللاعب من مقاومة السرطان، ليتعافي في مطلع عام 2023، ونشر صورته خلال التدريبات بعد تعافيه، على حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "عام جديد سعيد للجميع! إنها لبداية رائعة بالنسبة لي لأنها تعني العودة إلى الملاعب".

وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "رويترز": "لم يكن عام 2022 هو الأسهل ولكنه جهزني لجميع التحديات الجديدة التي سيأتي بها عام 2023".

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