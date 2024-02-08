شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى مديرا فنيا لمودرن فيوتشر خلفا لـ"حسام حسن".. تأكيدا لليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفًا لحسام حسن الذي تولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر الأول. وتم إتمام التعاقد بين الطرفين عقب جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، تم خلالها الإتفاق على سياسة وأهداف النادي خلال المرحلة المقبلة. وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد على النحو التالي: علاء ميهوب - مدير كرة تامر مصطفى - المدير الفني رضا الفداوي - مدرب عام محمد صديق - مدرب دانيال خيمينيز - مدرب محمد يونس - مدرب حراس أحمد فتحي - مخطط أحمال أيمن فريد - طبيب الفريق كريم فهمي - محلل أداء

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