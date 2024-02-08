شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رفع الأثقال يبدأ مشوار التأهل للأولمبياد من بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الخميس ، سارة سميرة لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال منافسات وزن 81 كجم و معها شمس محمد فى تمام الخامسة مساءا بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها مصر بالإسماعيلية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 .

بينا يخوض محمود حسنى وياسر أسامة منافسات وزن 102 كجم الثانية ظهرا ،فيما تخوضا نعمة سعيد وأميرة عبد الرحمن منافسات وزن 76 كجم .

وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.

وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.