شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب رفع الأثقال يبدأ مشوار التأهل للأولمبياد من بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
بينا يخوض محمود حسنى وياسر أسامة منافسات وزن 102 كجم الثانية ظهرا ،فيما تخوضا نعمة سعيد وأميرة عبد الرحمن منافسات وزن 76 كجم .
وأقيم حفل افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال مساء الأحد، بحضور العديد من الشخصيات البارزة سواء المسئولين عن الرياضة أو الاتحاد الأفريقى للعبة.
وتضم قائمة لاعبى ولاعبات الفراعنة كلا من: نضال محمد على، نعمة سعيد، أميرة عبد الرحمن، سارة سمير، شمس أحمد، سمر حبشي، فاطمة صادق، حليمة عبد العظيم، نور زكى و عبد الرحمن وجيه و عبد الرحمن يونس وأحمد سعيد وكريم كحلة وياسر أسامة و محمود حسنى ورجب عبد الحى وعبد الرحمن أحمد.
وضمت قائمة الدول كلا من: الجزائر، الكاميرون، المغرب، اوغندا، بتسوانا وتونس، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، غانا، الرأس الأخضر، ليسوتو، مدغشقر و نيجيريا، ليبيا، السودان، موريشيوس فضلا عن مصر البلد المستضيف.
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