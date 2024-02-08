شكرا لقرائتكم خبر عن غابت المنتخبات وتألقت الصافرة العربية فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن أداء الحكام العرب عوّض غياب المنتخبات العربية عن نصف نهائى أمم أفريقيا، بعدما نجح الدولي المصري أمين عمر في السيطرة على لقاء نيجيريا وجنوب أفريقيا الذى أقيم مساء الأربعاء بنصف النهائي والذى، وانتهى بفوز النسور الخضراء بركلات الترجيح 4/2 في اللقاء الذى استمر 132 دقيقة بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

الدولي أمين عمر ورفاقه ظهروا بمستوى فنى جيد وتعرضوا لأكثر من اختبار فنى وادارى خلال فعاليات اللقاء الذى يعد الظهور الثالث للدولي أمين عمر بالبطولة، تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 مخالفة أبرزها في الدقيقة احتسب ركلة جزاء لصالح نيجيريا في الدقيقة 65 والـ"VAR" اكد القرار ثم عاد حكم تقنية الفيديو الجزائري لحلو براهم ليتدخل طبقا للبروتوكول بشكل جيد في الدقيقة 89 ليستدعى الحكم الى شاشة المراجعة ليعود ويحتسب ركلة جزاء لصالح بيرسى تاو لاعب منتخب الأولاد، ويلغى هدف نيجيريا نظرا لأن المخالفة كانت في مرحلة بناء الهجمة في تدخل جيد للبرتوكول ويظهر الـ"VAR" في المشهد في الدقيقة 116 ليستدعي الحكم إلى شاشة المراجعة في منع فرصه محققة لمنتخب نيجيريا ليعود امين ويشهر البطاقة الحمراء لمدافع الأولاد جرانت كيكانا ويحتسب ركلة حرة على الـ18 لصالح النسور.

ظهر الثنائي محمود أبو الرجال وأحمد حسام بمستوى فنى رائع خلال فعاليات اللقاء وسمحا باستمرار اللعب في اكثر من هجمة مؤثرة خلال المباراة وتعاونوا مع الحكم بشكل في إدارة اللقاء طبقا للقانون.

بينما أكد الدولي الليبي معتز الشلمانى تفوق الصافرة العربية بالبطولة بعدما نجح في السيطرة على مجريات اللقاء الثاني بنصف نهائي البطولة بين كوت ديفوار والكونغو، والذى انتهى بفوز منتخب الأفيال بهدف نظيف ويصعد للنهائي ويلتقى مع نظيرة النيجيري في نهائي النسخة ال34 للكان والمحدد له الأحد المقبل.

تعاون رائع ومثمر بين الحكم والمساعدين طبقا للقانون في اطار تنفيذ جيد للبرتوكول كما بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية.