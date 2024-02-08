تلحق بنيجيريا إلى النهائي .. ساحل العاج تطيح بالكونغو الديمقراطية 1-0

الشارقة - اميمة ياسر - واصل منتخب كوت ديفوار رحلته (الإعجازية) نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما تأهل للمباراة النهائية في المسابقة القارية، المقامة حاليًا على ملاعبه، عقب فوزه 1 / صفر على الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة.
سجل هالر الهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر المباراة .
تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية:
حراسة المرمى يحيى فوفانا
خط الدفاع ويلفريد سينجو- ويلي بولي- إيفان نديكا- جيسلان كونان
خط الوسط سيكو فوفانا- ميشيل سيري- فرانك كيسيه
خط الهجوم ماكس جرادل- سيباستيان هالير- سيمون أدينجرا
تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد كوت ديفوار:
الحارس الأساسي: ليونيل مباسي.
الدفاع: جيديون كالولو- تشانسيل مبيمبا- هينوك إينونجا- أرثر ماسواكو.
وسط الميدان: تشارليز بيكيل- صامويل موتوسامي- يوان ويسا.
الهجوم: ميشاك إيليا- سيدريك باكامبو- جايل كاكوتا