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تلحق بنيجيريا إلى النهائي .. ساحل العاج تطيح بالكونغو الديمقراطية 1-0

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الشارقة - اميمة ياسر - واصل منتخب كوت ديفوار رحلته (الإعجازية) نحو التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، بعدما تأهل للمباراة النهائية في المسابقة القارية، المقامة حاليًا على ملاعبه، عقب فوزه 1 / صفر على الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في الدور قبل النهائي للبطولة.

سجل هالر الهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى يحيى فوفانا
خط الدفاع ويلفريد سينجو- ويلي بولي- إيفان نديكا- جيسلان كونان
خط الوسط سيكو فوفانا- ميشيل سيري- فرانك كيسيه
خط الهجوم ماكس جرادل- سيباستيان هالير- سيمون أدينجرا

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية ضد كوت ديفوار:
الحارس الأساسي: ليونيل مباسي.
الدفاع: جيديون كالولو- تشانسيل مبيمبا- هينوك إينونجا- أرثر ماسواكو.
وسط الميدان: تشارليز بيكيل- صامويل موتوسامي- يوان ويسا.
الهجوم: ميشاك إيليا- سيدريك باكامبو- جايل كاكوتا

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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