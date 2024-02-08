تاريخ مواجهات نيجيريا ضد كوت ديفوار قبل صدام نهائي أمم أفريقيا 2023

وصلت بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، إلى أخر فصولها بتحديد طرفي المباراة النهائية بين نيجيريا ضد كوت ديفوار، بعد منافسات شهدت مفاجآت بالجملة.

وتأهل ثنائي المجموعة الأولى، منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، في نسخة شهدت وداع المنتخبات المرشحة لحصد اللقب، بمفاجآت مثيرة.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدًا مع نظيره منتخب نيجيريا، بعد خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب الكونغو الديمقراطية.

اقرأ أيضًا.. الزمالك يكشف حقيقة المفاوضات مع رمضان صبحي

وفاز منتخب كوت ديفوار على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في مباراة نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب الحسن واتارا.

وكان منتخب نيجيريا، قد تأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا، بعدما أطاح بنظيره جنوب أفريقيا، بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

موعد مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار

ويلعب منتخب كوت ديفوار ( البلد المستضيف)، ضد نيجيريا، في نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري.

وستقام مباراة نهائي أمم أفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا، على ملعب استاد إبيمبي الأولمبي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات نيجيريا ضد كوت ديفوار

ويستعرض لكم موقع “كورة 365″، تاريخ مواجهات منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار، قبل الصدام المرتقب في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وسبق وأن التقى منتخب نيجيريا ضد كوت ديفوار، في 15 مباراة سابقة، حيث حقق النسور الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات لـ الأفيال، وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات.

وسجل لاعبو منتخب نيجيريا 21 هدفًا، خلال اللقاءات التي جمعت بين الطرفين، بينما زار كوت ديفوار شباك النسور بـ13 هدفًا.

والجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بينهم، كانت في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023، وخسر منتخب كوت ديفوار من نيجيريا بهدف نظيف.