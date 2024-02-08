ملف الخليج 365.. مدرب بيراميدز.. حسام حسن بين الأساطير.. وطرفي نهائي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات هامة، أمس الأربعاء، أبرزها الإعلان عن مدرب بيراميدز الجديد، وتمديد عقد كوبر مع منتخب سوريا، ونهائي عربي في كأس أمم آسيا، ودعوة حسام حسن لحضور نهائي أمم أفريقيا، وتأهل نيجيريا وكوت ديفوار للنهائي، وأول تصريحات إبراهيم حسن بعد تولي منصبه الجديد في منتخب مصر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأربعاء:

رسميًا.. بيراميدز يعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مديرًا فنيًا للفريق

أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مستمر حتى كأس العالم".. تمديد عقد كوبر مع المنتخب السوري

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم برئاسة صلاح الدين رمضان، تمديد عقد الجهاز الفني للمنتخب السوري الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"النسور تقضي على أحلام تاو".. نيجيريا تصعد لنهائي الكان بعد عبور جنوب أفريقيا

تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، عقب الفوز على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"سيطرة عربية".. قطر تكتب التاريخ وتصعد لنهائي كأس آسيا بعد عبور إيران

حقق منتخب قطر الفوز على إيران بنتيجة 3-2، في المبارة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس آسيا 2023، ليتأهل إلى نهائي البطولة في مواجهة نظيره الأردن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أسطورة".. الاتحاد الأفريقي يدعو حسام حسن لحضور نهائي أمم أفريقيا

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتوجيه دعوة إلى المدير الفني الجديد للمنتخب المصري حسام حسن، لحضور نهائي أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ضمن أساطير القارة السمراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"العائد من الموت يحقق الإعجاز".. كوت ديفوار تعبر الكونغو الديموقراطية وتصل لنهائي الكان

تمكن منتخب كوت ديفوار من الصعود إلى المباراة النهائية ببطولة أمم أفريقيا 2023، بعد الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدف دون مقابل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"طلبناه في الزمالك".. أول حديث لإبراهيم حسن عن صلاح بعد التواجد في جهاز المنتخب

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة الخلاف بين شقيقه حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب وقائد المنتخب محمد صلاح.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.