شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: نعد الجماهير المصرية بالفرحة.. ومفيش مكان للدلع فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كابتن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، إن ما يراه هو وشقيقه كابتن حسام حسن، منذ توليهما قيادة المنتخب الوطني من الجماهير والمحبة الكبيرة التي أظهروها لهما وفرحتهم، هو كرم من الله.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة CBC: حب الناس من عند ربنا ورسالة.. وأوجه الشكر للجميع، وأقول إن ذلك يمثل حملا كبيرا ويجعلنا نسعى لإسعادهم، وأعد جمهور مصر أن نفرحهم، وهم يعرفون شخصيتنا وهدفنا هو الاجتهاد والإخلاص، وهي سمة تظهر في أي مكان نعمل فيه، وهذه المرة نمثل منتخب مصر الذي مثلناه في العديد من المحافل.

وتابع: "نعمل دائما دون تقصير والتوفيق من عند الله، ومن سيتواجد في منتخب مصر هو من يعلم قيمة تي شيرت منتخب مصر، ولن يكون هناك (دلع)، نحب المخلص ونحب من يتفانى في المكان المتواجد فيه، وخاصة مع منتخب مصر".