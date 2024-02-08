شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سبورتنج أمام عنكاوا العراقى فى دورة الألعاب العربية بالشارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج نظيره أكاد عنكاوا العراقى اليوم الخميس فى ثالث مواجهاته بدورة الألعاب السابعة للأندية العربية المقامة فى الشارقة بالإمارات.

ونجح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تحقيق الفوز بأولى مواجهاته فى هذه المنافسة على أكاديمية فاطمة بنت مبارك بنتيجة 3/0 ، قبل أن يهزم بيبلوس اللبنانى بنفس النتيجة .

وتضم قائمة فريق سبورتنج كلا من: ليلى محفوظ و ياسمين سراج و ندى محمد و لينا طارق و هدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد و ندى قرة وماريا خوزية وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض، ويقود الفريق فنيا أحمد فتحى.