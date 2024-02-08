كأس فرنسا: سان جرمان وليون ونيس تلحق برين الى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - ديسين شاربيو: لحقت أندية باريس سان جرمان وليون ونيس برين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بفوز الاول على ضيفه بريست 3 1، والثاني على ضيفه ليل 2 1، والثالث على مضيفه مونبلييه 4 1 الأربعاء في ثمن النهائي.

في المباراة الاولى على ملعب بارك دي برانس، ضرب باريس سان جرمان بقوة في الشوط الاول بتسجيله هدفين عبر نجمه كيليان مبابي بتسديدة قوية من مسافة قريبة (34) ومدافعه البرتغالي دانيلو بيريرا اثر متابعته تمريرة عرضية لعثمان ديمبيليه (37).

وقلص البنيني ستيف مونييه الفارق مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية لماتياس بيريرا لاج (65)، لكن فريقه تلقى ضربة موجعة بطرد مدافعه ليليان براسييه اثر تدخل قوي بحق مبابي (69).

وأمَّن البديل البرتغالي غونشالو راموش فوز الفريق الباريسي بتسجيله الهدف الثالث عندما استغل تمريرة عرضية للدولي المغربي أشرف حكيمي داخل المرمى الخالي (90+2).

وفي الثانية على ملعب غروباما استاديوم في ليون، سجل النيجيري غيفت أوربان (40) وريان شرقي (47) هدفي صاحب الأرض، والبرازيلي ألكسندرو (53) هدف ليل.

وفي الثالثة على ملعب لاموسون، حسم نيس، ثاني الدوري، النتيجة في شوطها الاول بتسجيله ثلاثية تناوب عليها البوروندي يوسف نداييشيميي (29) وتوم لوشيه (37) ومحمد علي شو (39)، قبل أن يضيف أليكسيس كلود موريس الرابع (62)، فيما سجل موديبو سانيان هدف الشرف لأصحاب الأرض (75).

وكان رين تغلب على مضيفه سوشو من الدرجة الثانية 6 1 الثلاثاء.

كما تأهل ستراسبورغ بفوزه على لوهافر بثلاثة أهداف لديلان باكوار (21) والهولندي إيمانويل إيميغا (36) ومارفان سينايا (90)، مقابل هدف للغاني أندريه أيوو (30).

وأكمل لوهافر المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الروسي دالير كوزياييف في الدقيقة 81.

وأنهى فالنسيان من الدرجة الثانية مغامرة أيه إس سان برييست (هواة) عندما تغلب عليه بهدفين لأندرو جونغ (31) والمالي سيرين دوكوريه (80) مقابل هدف لمروان بنحميدة (40 من ركلة جزاء).

في المقابل، تابع لو بوي من الهواة مغامرته ببلوغ ربع النهائي اثر تغلبه على ضيفه لافال من الدرجة الثانية بهدفين لجول ماير (25 و90+4 من ركلة جزاء) مقابل هدف لمالك تشوكونتي (85).