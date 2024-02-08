شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة تحضيرا لمباراة بلوزداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر لإراحة اللاعبين فيما واصل منع كولر اللاعبين الدوليين من الراحة حيث إنتظموا في مران الفريق أول أمس ، الثلاثاء، للمرة الأولى عقب إنتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا الحالية، ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وآشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة التي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرا وتخلله وديتي.

وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مُميّز ، وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.