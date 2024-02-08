نجم الأهلي السابق : اتمنى استفادة حسام حسن من لاعبي المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أن تأهل كوت ديفوار إلى المباراة النهائية من بطولة كأس أمم إفريقيا جاء بعد صدور قرار حاسم ومهم للغاية بإقالة الفرنسي جيان لويس جاسكيه المدير الفني من منصبه بعد الخسارة الكبرى برباعية نظيفة أمام غينيا الاستوائية في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اشعر أن منتخب كوت ديفوار يلعب بفكر لاعبيه بعيدًا عن وجود مدرب من عدمه، وهم لم يقدموا الأداء الجيد منذ بداية البطولة".

وأضاف: "حزين للإصابة التي تعرض لها محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، وهو من العناصر المميزة ويحظى باحترام كبير، ولاحظت إصابات كثيرة حاليا للاعبين المصريين بالصليبي خصوصا العناصر التي سبق لها وتعرضت للإصابة، واعتقد أن المشكلة في التأهيل، جراحة الصليبي تحتاج لعام كامل من اجل العودة بشكل أفضل، ثم 6 اشهر اخرى للعودة للمستوى الجيد".

وأكمل: "لدينا لاعبين شباب مميزين وبعضهم في المنتخب الاوليمبي لابد من الاستعانة بهم في المنتخب الاول مثل ابراهيم عادل ومحمود صابر، وحسام حسن مدرب مجتهد وقادر على اكتشاف لاعبين صغار وشباب للمنتخب الوطني".

وزاد: "العمل في المنتخبات مختلف عن الأندية، وحسام حسن لو استطاع التعامل مع النجوم سينجح مع منتخب مصر، لأن هناك فارق في التعامل بين لاعبي المنتخبات واللاعبين في الأندية".

وأضاف: "حسام حسن دائما لديه خيارات محددة في الجهاز المعاون، والأفضل ان يكون الجهاز بالكامل لديهم حالة انسجام واضحة".

وأتم: "يجب تأهيل المدربين المصريين، وخضوعهم لفترات معايشة وتوفير التراخيص لهم عن طريق اتحاد كرة القدم، ولكن الاتحاد الحالي هو الأسوأ في التاريخ ويدار بمنتهى العشوائية".