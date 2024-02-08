موعد لقاء الأهلي الأفريقي المقبل في رابع جولات دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضيفا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري لحساب منافسات الجولة الرابعه من مرحلة دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا وذلك مساء يوم 16 من شهر فبراير الجاري.

ويخوض الاهلي المواجهة محتلا صداره ترتيب المجموعه برصيد خمس نقاط بينما ياتي الفريق الجزائري ثالثا بالترتيب برصيد اربع نقاط.

وأشرف مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مران قوي لمجموعة اللاعبين الدوليين على ملعب مختار التتش صباح ‏الامس.‏

واقتصر مران الفريق على اللاعبين الدوليين، في الوقت الذي منح فيه الجهاز الفني راحة لبقية اللاعبين في ضوء البرنامج التدريبي ‏الخاص بالفترة المقبلة.‏

وشهد المران تدريبات بدنية متنوعة، قبل أن يشرف كولر على فقرات خططية بمشاركة اللاعبين، وانضم إليهم أليو ديانج الذي فضل ‏المشاركة في التدريبات عقب عودته للقاهرة مباشرة.

وواصل الجهاز الفني إعداد اللاعبين في إطار التحضير لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.‎