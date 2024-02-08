شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه الداخلية اليوم فى ثانى ودياته استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال اليوم الخميس، فريق الداخلية على استاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الاستعداد للقاء سيراميكا منتصف فبراير الجاري بمسابقة الدوري المحلي.

ويتطلع جهاز الدراويش لتحقيق الانسجام والتناغم بين كافة عناصر لاسيما الوجوه الجديدة التي تم ابرام التعاقد معها في الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن إدارة الإسماعيلي قد نجحت في حل أزمة إيقاف القيد وانتداب مجموعة من العناصر الجديدة بغرض تصحيح المسار وإسعاد الجماهير.

ونجح مجلس الإسماعيلي في إنهاء أزمة القيد رسمياً بعد سداد جميع الغرامات المطلوبة وتسوية كافة المنازعات وتمكن مجلس إدارة النادي من حل أزمة إيقاف القيد، بعد مفاوضات شاقة كلفت النادي مبالغ طائلة، حيث تم تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف، سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أى مطالبات أخرى، بالإضافة إلى أتعاب المحامين الأجانب.

وسدد الإسماعيلي مستحقات كل من التونسي نور الزمان الزموري، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، والناميبي بينسون شيلونجو، بالإضافة إلى سداد مستحقات نادي كورهوجو الإيفواري الخاصة باللاعب عبد القادر كوليبالي، ومستحقات نادي ديبورتيفو كوينكا الإكوادوري.