شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحسم مصير نهائى كأس الرابطة فى اجتماعها المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة المصرية، في اجتماعهم المقبل، مصير نهائي كأس الرابطة، بعد وصول سيراميكا وطلائع الجيش للمشهد الختامي للبطولة في نسختها الثالثة.

ويجمع نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 بين سيراميكا وطلائع الجيش، ونجح سيراميكا في الفوز على نادي الإتحاد السكندري، بهدف دون رد في نصف النهائي، أما طلائع الجيش فتمكن من التأهل عقب الفوز على نادي المصري البورسعيدي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يحصل المتوج ببطولة كأس رابطة المحترفين على جائزة مالية قدرها مليون و500 ألف جنيه مصري.

وكان نادي مودرن فيوتشر هو المتوج بكأس الرابطة المحترفة في نسختها الأولى عام 2022 عقب الفوز في النهائي على غزل المحلة بنتيجة 5-1.

أما نادي سيراميكا كليوباترا هو حامل لقب النسخة الثانية العام الماضي 2023، بعدما فاز في المباراة النهائية على المصري بنتيجة 4-1.