جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 8 فبراير والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - نرصد لكم جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 8 فبراير الجاري والقنوات الناقلة لها، حيث تقام مواجهة مهمة على مستوى بطولة كأس موسم الرياض الودية بالإضافة لمباراة أخرى في كأس فرنسا.

الهلال ضد النصر ..

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب المملكة آرينا في الرياض لمتابعة المباراة المرتقبة بين الهلال والنصر في نهائي بطولة كأس موسم الرياض المقامة بين الهلال النصر وإنتر ميامي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي و مدحت شلبي.

موناكو ضد روان ..

يستعد فريق موناكو لمواجهة روان في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم على ملعب استاد روبرت ديوشن، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس فرنسا.

المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 ويقودها الحكم رودي بوكييه.