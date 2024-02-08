اخبار الرياضه

على حسين يتأهل لدور الـ 16ببطولة بتستبرج لرجال الإسكواش بأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن على حسين يتأهل لدور الـ 16ببطولة بتستبرج لرجال الإسكواش بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المصري علي حسين إلى دور الـ 16 ببطولة بتستبرج لرجال الاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 7 إلى 11 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

 

وجاءت نتائج المصريين في الدور التمهيدي للبطولة كالتالي:

 

فوز علي حسين على البيروفي روي سواريز بنتيحة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 17-15, 11-6, 11-8 .

 

هزيمة آسر إبراهيم أمام الانجليزي سايمون هيربرت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6, 11-9 .

 

هزيمة إبراهيم القباني أمام الإنجليزي جريجور باركر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-4, 11-9.

 

وشهدت البطولة مشاركة 6 لاعبين من مصر وهم: علي حسين - إبراهيم القباني - آسر إبراهيم - كريم عبد الجواد - يوسف إبراهيم - يوسف سليمان.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements