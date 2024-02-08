إجراء مفاجئ من الاهلي بشأن بيرسي تاو قبل مباراة شباب بلوزداد

تواصلت إدارة النادي الاهلي مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وذلك للتنسيق في أمر عودة اللاعب إلى القاهرة، وذلك بعد هزيمة منتخب بلاده من نيجيريا أمس بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب إفريقيا نظيره الكونغو الديمقراطية في مباراة المركز الثالث والرابع، حيث سيخوضها بيرسي تاو مع منتخب بلاده ثم سيعود مباشرة إلى القاهرة يوم 11 فبراير الجاري؛ للاستعداد لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الاهلي شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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من جانبه منح الجهاز الفني للنادي الاهلي لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء، باستثناء اللاعبين الدوليين لإجراء برنامجهم التأهيلي.

ومن المقرر أن يكون مران الاهلي اليوم الخميس مكتمل الصفوف، في إطار الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

وكان النادي الاهلي قد لعب مباراة ودية ضد فريق سموحة، والتي حقق فيها الفوز بهدفين لهدف، أحرزهما الفرنسي أنتوني موديست.