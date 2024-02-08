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السعودية في المركز الأول.. أكثر المنتخبات وصولا إلى نهائي كأس أمم آسيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا، عقب الفوز على إيران مساء أمس، بنتيجة 3-2، وسبقها منتخب الأردن، الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على كوريا الجنوبية، بنتيجة 2-0.

وبالعودة إلى تاريخ أكثر المنتخبات التي وصلت إلى نهائي كأس أمم آسيا، نجد أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول، برصيد 5 مرات (1984، 1988، 1992، 1996، 2000)، وفي المركز الثاني منتخب إيران (1972، 1976).

ونرصد ترتيب المنتخبات التي وصلت إلى نهائي كأس آسيا:

1. (1984، 1988، 1992، 1996، 2000)

2. إيران، (1972، 1976)

3. الكويت، (1976، 1980)

4. اليابان (2000، 2004)

5. أستراليا (2011، 2015)

6. قطر (2019، 2023)

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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