السعودية في المركز الأول.. أكثر المنتخبات وصولا إلى نهائي كأس أمم آسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
تأهل منتخب قطر إلى نهائي كأس آسيا، عقب الفوز على إيران مساء أمس، بنتيجة 3-2، وسبقها منتخب الأردن، الذي وصل إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بالفوز على كوريا الجنوبية، بنتيجة 2-0.
وبالعودة إلى تاريخ أكثر المنتخبات التي وصلت إلى نهائي كأس أمم آسيا، نجد أن المنتخب السعودي يحتل المركز الأول، برصيد 5 مرات (1984، 1988، 1992، 1996، 2000)، وفي المركز الثاني منتخب إيران (1972، 1976).
ونرصد ترتيب المنتخبات التي وصلت إلى نهائي كأس آسيا:
1. السعودية (1984، 1988، 1992، 1996، 2000)
2. إيران، (1972، 1976)
3. الكويت، (1976، 1980)
4. اليابان (2000، 2004)
5. أستراليا (2011، 2015)
6. قطر (2019، 2023)
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