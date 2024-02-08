"كنا نفضل وجوده".. فيوتشر يكشف سبب رفض سيد عبدالحفيظ التواجد بالجهاز الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، التفاوض مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، للوجود ضمن الجهاز الفني للأول.

وقال دعبس في تصريحات عبر قناة صدى البلد: " سيد عبدالحفيظ كان ضمن المرشحين للتواجد في الجهاز الفني الجديد، هو يتمتع بالخبرات التي تجعله يستطيع أن يكون مدير كرة في مصر وليس في ناد فقط".

وأضاف: "عبدالحفيظ محترم ويملك شعبية كبيرة، كنا نفضل بلا شك وجوده مع الفريق، ولكنه لديه ظروف معينة واعتذر".

وأعلن مودرن فيوتشر، في بيان رسمي، تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا للفريق، خلفا لحسام حسن الذي تولى مسؤولية تدريب منتخب مصر، ويتكون الجهاز الفني من، علاء ميهوب مدير كرة، تامر مصطفى المدير الفني، رضا الفداوي مدرب عام، محمد صديق مدرب، دانيال خيمينيز مدرب، محمد يونس مدرب حراس، أحمد فتحي مخطط أحمال، أيمن فريد طبيب الفريق، كريم فهمي محلل أداء.

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