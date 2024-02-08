شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتواصل مع بيرسي تاو لتحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل الجهاز الفني للأهلي مع بيرسي تاو لاعب الفريق الأحمر، للتشاور على تحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، عقب انتهاء مشوار منتخب جنوب أفريقيا في بطولة أمم إفريقيا عقب الخسارة من نيجيريا بركلات الترجيح من الدور نصف النهائي للبطولة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في منح بيرسي تاو راحة سلبية لعدة أيام أسوة بما حدث مع باقي اللاعبين الدوليين قبل أن ينتظم في تدريبات فريقه، على أن يتحدد موقفه من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في وقت لاحق.

ويستأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليوم ،الخميس، بعد راحة 24 ساعة حصل عليها أمس بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر لإراحة اللاعبين فيما واصل منع كولر اللاعبين الدوليين من الراحة حيث إنتظموا في مران الفريق أول أمس الثلاثاء، للمرة الأولى عقب انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا الحالية، ويواصل المارد الأحمر استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وآشاد خالد بيبو مدير الكرة بالنادي بالتجربة الودية التي خاضها الفريق أمام سموحة التي أنتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف، مؤكدا على أهميتها في إطار التحضيرات لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا وقال بيبو إن الفريق خاض مباراة جيدة أمام فريق قوي ساعدت الجهاز الفني على وضع التصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة التي بدأت بمعسكر الإمارات الذي أقيم مؤخرا

وأضاف بيبو أن جميع اللاعبين ظهروا في حالة بدنية وفنية مميزة في مباراة سموحة أمسـ بالإضافة إلى استمرار أنتوني موديست في التهديف بمعدل مُميّز ، وشدد مدير الكرة على جاهزية جميع اللاعبين لمنافسات المرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة شباب بلوزداد الجزائري وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح أول أمس الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.