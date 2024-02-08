شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي أول مباراة رسمية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد فترة توقف طويلة بسبب منافسات بطولة أمم أفريقيا المُقامة حالياً بكوت ديفوار والتي ودعها منتخب مصر من دور الـ16 على يد الكونغو.

كولر يدرس بلوزداد بالفيديو يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري، سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية. يلتقي فريق الأهلى مع شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 فبراير الجاري في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا نتائج مباريات الأهلي الودية خاض الأهلى معسكرا مغلقا فى الإمارات وهو المعسكر الذي خاض خلاله الأهلي مباراتين وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي، انتهيتا بالخسارة 1-2 في الأولى والتعادل 1-1 فى الثانية كما فاز الأهلي أمس ،الأثنين، على سموحة بهدفين لهدف ودياً. آخر ظهور للأهلى توج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

مجموعة الأهلى في بطولة دورى أبطال أفريقيا يقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دوري أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى. آخر ظهور للأهلى

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري سلبياً فى القاهرة.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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