أبو مكة هو قيمة كبيرة لنا.. إبراهيم حسن : يجب أن تكون سعيد عندما يكون عندك لاعب مثل محمد صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقيقة الخلاف بين شقيقه حسام حسن المدير الفني الجديد للمنتخب وقائد المنتخب محمد صلاح.

وقال إبراهيم حسن خلال تصريحات على قناة سي بي سي: "نحن نمثل منتخب مصر الآن، اللاعبون المحترفون قيمة كبيرة لمنتخب مصر، ومحمد صلاح بشكل خاص هو قيمة كبيرة لنا، لماذا تتحدثون عن وجود خلاف بينه وبين حسام حسن؟".

وأضاف: "لم نر صلاح حتى الآن، لكننا سنجلس معه، طلبنا التعاقد مع محمد صلاح لنادي الزمالك، عندما كان لاعبًا في نادي المقاولون العرب، جميع المحترفون لهم قيمة كبيرة بالنسبة لنا، جميع اللاعبين سيحصلون على التقدير المناسب لهم، وكل لاعب سيأخذ حقه، سواء لاعب محترف أو محلي، أنا وحسام لا نحب التفرقة بين اللاعبين، الجمهور يريد اللاعب القوي والشرس".

وواصل: "عندما يكون عندك لاعب مثل محمد صلاح، يجب أن تكون سعيد، ليس العكس مثلما يقول البعض، سنتواصل مع كل اللاعبين في الفترة المقبلة، سواء صلاح أو تريزيجيه أو حجازي، لا يوجد لدينا مشكلة مع صلاح، أقول للمتربصين توقفوا عن هذا الحديث".

وأكمل: "هناك لاعببين كبار في مصر، سواء محترفون أو محليين، هناك مرموش وتريزيجيه، وحسين الشحات ورمضان صبحي، يجب أن نصفي النوايا".

واختتم إبراهيم: "سيكون هناك مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير المقبل، للإعلان الرسمي عن الجهاز الفني لمنتخب مصر، سيكون حسام عاد من كوت ديفوار، لكننا بدأنا العمل من الآن".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.