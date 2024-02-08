هل يتم إيقاف كهربا مرة أخرى بسبب أزمته مع الزمالك؟.. شوبير يكشف الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات قضية محمود كهربا، لاعب النادي الاهلي مع نادي الزمالك، وذلك بعد رحيله عن الفريق عام 2019 وفسخه لتعاقده مع الأبيض من طرف واحد.

وكان نادي الزمالك قد حصل على حكم بإيقاف كهربا 6 أشهر، وتغريمه مبلغ 2 مليون دولار مع 5% تأخير عن سداد الغرامة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نشر أجندة القضايا حتى شهر مايو المقبل، ولم تشهد إدراج قضية محمود كهربا مع الزمالك؛ وهو ما يعني أن اللاعب سيواصل اللعب مع الأهلي ولن يتعرض للإيقاف حتى نهاية الموسم الجاري على الأقل”.

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وأضاف: “لو طلع حكم تأييد للغرامة الموقعة على كهربا لصالح نادي الزمالك لن يكون هناك أمام اللاعب سوى المحكمة الفيدرالية في سويسرا، وهو نفس الأمر الذي حدث مع نادي الزمالك في قضية لاعبه السابق خالد بوطيب”.

وأكمل: “محمود كهربا سيتجه للمحكمة الفيدرالية في حالة تأييد الغرامة عليه من قبل الفيفا، وهو ما يعني أنه سيستمر في اللعب مع الاهلي الموسم الحالي والمقبل على الأقل”.

واختتم: “كنت مستغرب ليه قضايا اللاعبين بتأخذ وقت كبير، مثلما حدث في قضية الأهلي مع اللاعب كوليبالي وتأخر المارد الأحمر في الحصول على مستحقاته؛ لأن الفيفا يمنح اللاعبين فترة أكبر للعب من أجل سداد المستحقات”.