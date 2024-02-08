الخليج 365 يكشف سبب ارتداء إمام عاشور واقي الرأس في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر خاص لـ"الخليج 365"، سبب ارتداء إمام عاشور لاعب النادي الأهلي واقي الرأس، خلال مران الفريق اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال المصدر: "الواقي الذي ارتداه إمام عاشور، طبي صنع خصيصا له، ليستخدمه لفترة معينة، من أجل تجنب أي أزمة أو احتكاك بالرأس".

وتعرض عاشور للإصابة بارتجاج في المخ، خلال مران المنتخب، قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16، بعد الهزيمة بركلات الترجيح من الكونغو الديمقراطية.

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