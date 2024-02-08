شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم يؤازر الونش: راجل طول عمرك وواثقين إنك هترجع أقوى من الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، رسالة دعم لمحمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، بعد تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب عبد المنعم عبر حسابه على انستجرام: ألف سلامة عليك ياخويا قدر الله وما شاء فعل، ان شاء الله هترجع أحسن من الأول بإذن الله، راجل طول عمرك وواثقين إنك هترجع أقوى من الأول ان شاء الله.

ويخضع محمود حمدى الونش لاعب الزمالك إلى جراحة خلال الأيام القليلة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة والتأكد من تشخصيها بقطع جزئى في الرباط الصليبى للركبة.

الونش تعرض للإصابة خلال تدريب الفريق السبت الماضى، وخضع لفحوصات طبية، وأشعة ، أثبتت الإصابة ، والتي ستبعده عن الفريق الأبيض عدة أشهر يتم تحديدها بعد السفر الى المانيا للعلاج .

ومن المقرر أن يحدد الطبيب في ألمانيا موعد إجراء الجراحة للاعب محمود حمدى الونش، وكذلك فترة غيابه عن الملاعب، و فترة التأهيل حتى تمام شفاؤه و عودته للملاعب مرة أخرى .

ويطير الونش إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة، للعرض على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفر اللاعب لإجراء الجراحة في ألمانيا.